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甯漢豪：檢視未來幾年將推商業用地用途　或再提高洪水橋廈村住宅用地樓面上限 (10:52)

《財政預算案》提出來年將不推商業用地，早前財政司長陳茂波透露將檢視商業用地用途。發展局長甯漢豪今日（8日）於港台《星期六問責》表示，政府會結合地塊定位、周邊交通配套等，檢視未來數年將推出的商業用地，或增加住宅成份。她又指政府會再檢視洪水橋廈村地塊，看是否會提高住宅用地的上限至超過兩成。

甯漢豪表示，政府會檢視原本未來幾年推出的商業地塊用途，包括考慮增加住宅成份，可拆牆鬆綁，涉及東涌、洪水橋廈村、沙田石門、九龍灣、觀塘及茶果嶺的商業用地。她續指，會視乎該區的定位、交通配套等進行改動。

至於檢視的標準，甯透露，若該區本非作為核心商業區，或者該區商業樓面空置率較高，又或者將有新商業樓落成，則加入住宅元素的機會較大，反之如果該區仍有新樓存貨未售，轉為住宅地對市場就可能並不理想。

被問及改變用途會否影響原有地塊定位，如北都的洪水橋廈村等，甯漢豪回應稱，洪水橋廈村將來會建鐵路站，周邊本被視作優質商業地，完全不做住宅用，惟近期市場看淡市況，已有業權人提出原址換地，而政府也確認放寬住宅樓面面積至不超過兩成，現時政府再審視能否再提高。她亦強調，該區屬專業服務核心地帶，增加樓面面積會影響定位，當局會平衡。

她續指，政府不會停止工業地的推售，強調目前本港銳意發展產業，要讓市場有產業用地；亦不會停止推出住宅地，要照顧市民對私營房屋的剛性需求。

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