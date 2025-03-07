脅迫泰籍女子來港賣淫　兩名「扯皮條」認罪入獄10個月至一年 (23:44)

被告分別為鄢昔珍（52歲、無業）及鄔清容（45歲、無業）。鄢承認2項「串謀控制、指示或影響另一人，目的在於或旨在使該人賣淫」，以及一項「串謀依靠他人賣淫的收入為生」罪，被判囚1年。鄔則承認一項「依靠他人賣淫的收入為生」罪，被判囚10個月。

同案3名被告蘇燕梅（70歲）、柯金妹（36歲）、趙漢亮（67歲）擬不認罪，11月審前覆核。

練官稱，事主被恐嚇及禁錮，而鄢扮演「步兵」，負責將嫖客及事主帶到單位，知道其他涉案者的安排。練官說，鄔沒負責接送事主，但與鄢都是犯罪團體成員。

控方案情指，事主女子X在網上看到招聘按摩師的帖文，後獲安排於2023年2月5日出發，從泰國經台灣及澳門來港，終在2日後抵港並乘的士到油麻地。鄢昔珍為她付車費及帶她到一個單位。鄢將X鎖在單位內，有人強迫她提供性服務。鄔則是另一名「扯皮條」女子。

女子Y獲親戚介紹到布吉做按摩師，趕到曼谷機場時，才得悉被安排前往香港。她抵港後與X的遭遇一樣，終透過泰國駐香港總領事館向警方求助，才與Y一起獲救。