22歲女子與男友一同虐子囚30至36個月　案情指逼子睡馬桶、頭撞床板 (23:43)

女被告L.L.K.（22歲、無業）、男被告王溢銘（25歲、無業）。L.L.K及王同承認一項「看管兒童的人虐待或忽略兒童」罪。王另承認一項「有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪。L.L.K.被判囚30個月，王被判囚36個月。

李官稱，事主男童X多次受到蓄意襲擊，但同母異父妹妹則受良好照顧。李官說，2名被告案發時承受照顧小孩的壓力，但他們獲寄養家庭支援，因此他們不能以此背景當作虐兒的藉口。

案情指，女被告於2019年年僅18歲時與男友生下X，在約6個月後將X交給寄養家庭照顧。L.L.K.後來與另一名男友、即男被告生下一名女兒，並與他們同住。女被告要求寄養家庭在2022年12月24日至2023年1月5日讓她接X到其住所度假，2名被告將X接回家後，強迫他睡在地上或馬桶上，又不斷辱罵他為「垃圾」，女被告會形容他「樣衰」及「嘔心」。

2名被告又拍下影片及向對方傳訊息提及他們虐待X的行為，包括不為X穿衣，任由他只穿着沾滿糞便的尿布坐在地上。女被告曾傳訊息予男被告，提及不向X提供食物。X又曾在用餐時遭女被告大力掌摑，及遭她踢下床。男被告用金屬間尺大力擊打X的背部，又將他拋起，令其頭部撞到床頭板，再在他倒地時踩他。

寄養家長發現X的傷勢並帶他求醫，醫護報案。X身體最少13處受傷，醫療報告指，他腦部及眼睛所受的損傷可能是永久性，事件也可能會令他有行為及心理問題。