陶喆香港演唱會現假門票　3人被捕包括兩名15歲男生 (20:43)

旺角警區重案組第一隊偵緝督察袁栢瑩指，警方今年2月中起共接獲13宗懷疑售賣虛假演唱會門票案件。案情指，多名事主透過非官方網上平台購買演唱會門票，當事主入場驗票時，被工作人員告知門票無效，才知道自己購買的是虛假門票。騙徒透過網上平台社交媒體兜售門票，相約買家於旺角以現金交易。警方檢獲的虛假門票有防僞特徵，例如金色燙印，字體與真門票相似，但紙質有分別。

旺角警區刑事部經調查及情報分析，鎖定3名疑犯，本月初拘捕3名本地男子，涉嫌以欺騙手段獲得財產。3人介乎15至34歲，涉13宗售賣虛假演唱會門票案。警方仍在調查。據了解，其中兩名被捕男學生年僅15歲，負責派送門票；34歲男則報稱無業。

據了解，涉事假門票每張售900元至2700元，售價比門票上的標價貴，涉案總金額約31000元。警方正調查涉案人士用什麽方法製作假門票。警方呼籲市民避免從非官方渠道或陌生人手中購買門票，如有懷疑，可用防騙視伏器查詢。