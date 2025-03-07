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陶喆香港演唱會現假門票　3人被捕包括兩名15歲男生 (20:43)

歌手陶喆本月1日至2日於紅磡體育館舉行一連兩場《SOUL POWER II 世界巡迴演唱會——香港站》，惟有不法之徒趁機售賣虛假門票，從中獲利。警方接獲13宗相關報案，涉及金額約3萬元，拘捕3人，包括兩名只有15歲的男學生，據悉他們收酬派送門票。

旺角警區重案組第一隊偵緝督察袁栢瑩指，警方今年2月中起共接獲13宗懷疑售賣虛假演唱會門票案件。案情指，多名事主透過非官方網上平台購買演唱會門票，當事主入場驗票時，被工作人員告知門票無效，才知道自己購買的是虛假門票。騙徒透過網上平台社交媒體兜售門票，相約買家於旺角以現金交易。警方檢獲的虛假門票有防僞特徵，例如金色燙印，字體與真門票相似，但紙質有分別。

旺角警區刑事部經調查及情報分析，鎖定3名疑犯，本月初拘捕3名本地男子，涉嫌以欺騙手段獲得財產。3人介乎15至34歲，涉13宗售賣虛假演唱會門票案。警方仍在調查。據了解，其中兩名被捕男學生年僅15歲，負責派送門票；34歲男則報稱無業。

據了解，涉事假門票每張售900元至2700元，售價比門票上的標價貴，涉案總金額約31000元。警方正調查涉案人士用什麽方法製作假門票。警方呼籲市民避免從非官方渠道或陌生人手中購買門票，如有懷疑，可用防騙視伏器查詢。

相關字詞﹕假門票 演唱會

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