運輸署將推行電子駕駛執照 可毋須帶實體執照 經智方便或「牌證易」展示 (20:55)

政府指，草案旨在為駕駛執照（包括駕駛教師執照）持有人提供另一個選擇，讓他們可通過智能手機在指明的電子平台上展示其電子執照，以符合攜帶或出示駕駛執照以供檢查或查閱的相關法定要求。政府稱， 電子駕駛執照並非取代實體駕駛執照，駕駛執照持有人仍會獲發實體駕駛執照，但可按其意願選擇使用電子駕駛執照與否。

政府發言人表示，推出電子駕駛執照可為約250萬名駕駛執照持有人帶來更大的便利，尤其是常用實體駕駛執照以致其執照較易出現損毀的商用車輛司機。發言人又指，選擇使用電子駕駛執照的人士可以在智能手機上通過「智方便」或運輸署的「牌證易」網上電子牌照平台登入特定的電子駕駛執照流動應用程式，展示其電子駕駛執照。而為防止電子駕駛執照被偽造，相關應用程式會具備保安功能，包括身分認證及禁用屏幕截圖功能等。同時，運輸署會繼續發出實體形式的駕駛執照，以滿足不同人士的需要。

發言人補充，運輸署一直通過精簡程序和推行電子化，致力創新牌照管理，近年運輸署網上服務使用率錄得顯著上升，去年透過網上申請續領正式駕駛執照及國際駕駛許可證的比例達四成。運輸署未來會繼續推出不同的電子牌照措施，為公眾提供更多便利。《條例草案》將於本月19日提交立法會進行首讀。