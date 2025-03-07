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海關破兩私煙倉　檢獲總值2900萬私煙及加熱煙 (18:47)

海關分別在天水圍一酒店及元朗一貨倉，破獲兩個私煙儲存及分銷中心，拘捕一名內地男子及一名貨車司機，共檢獲逾600萬支私煙及11萬支加熱煙，總值2900萬元。

海關税收罪案調查科今（7日）凌晨在天水圍一酒店門外截查一名可疑男子，在其手推車尼龍袋檢獲6萬支加熱煙，再於他入住的酒店房內檢獲14萬支未完稅日本煙及加熱煙，並發現多個行李箱及大量免稅品封袋。行動中一共檢獲9萬支私煙及11萬支加熱煙，總值約110萬元，應課稅值約31萬元。以涉嫌管有應課稅品及售賣而管有另類吸煙產品，拘捕該名36歲報稱無業內地男子，他將被落案起訴有關罪名。檢獲的另類吸煙產品將轉交衛生署繼續調查。

海關高級調查主任黃永源表示，初步相信私煙集團利用內地旅客從日本走私大量無申報香煙及另類吸煙產品入境，將私煙存放酒店房內分銷，又指日本香煙售價便宜，料有人藉機偷運到港賺取差價。

另外，海關税收罪案調查科昨傍晚（6日）在元朗巡查，其間在一物流倉卸貨區發現一名男子將數板貨物搬入車內，關員上前截查，在車內檢獲及物流倉共檢獲約600萬支私煙，於是拘捕該名報稱貨車司機44歲男子。高級調查主任陳勝龍表示，檢獲私煙估計市值2800萬元，應課稅值約1900萬元。涉案私煙牌子在港並不常見，相信私煙將會轉運到其他國家，部分亦有機會在港銷售。

海關稱在過去半個月加強執法，共破獲20宗私煙案件，檢獲60萬支私煙，46萬支另類吸煙產品，市值共約400萬元，應課稅約200萬元，拘捕13男8女，年齡介乎26至53歲，部分為內地旅客，其中一名管有4萬支私煙，未有向海關申報，違反應課稅品條例，已被判監禁4個月。

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