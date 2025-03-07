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鄧炳強：赴泰國參與聯合行動營救「賣豬仔」案事主　6名港人獲救不涉繳付贖金 (17:50)

保安局長鄧炳強表示，昨日前往泰國參與聯合營救行動，救出被困詐騙園區者，當中包括6名港人，營救過程並不涉及支付贖金。6名事主包括3男3女，年齡介乎29至44歲，被扣留5至7個月不等，身體狀况良好。他稱，保安局專責小組成員今午已陪同獲救港人返回曼谷，料今夜10時抵港。

鄧炳強稱，過去兩日與泰國警方籌備營救行動，昨晚從園區營救人質，凌晨時分由緬甸軍方將他們送回泰國湄索。他表示眾人皆無交贖金，因誤墮網上「揾快錢」陷阱被誘騙到東南亞，目前尚有3名港人被禁錮在東南亞，特區將盡力營救。他指參與聯合行動的單位包括中國駐泰國大使館、內地公安部、泰國及緬甸警方、泰國國防部和司法部。

對於本報提問為何離港前未刊憲交代，鄧炳強稱行動具隱蔽性，若披露行動細節將影響被禁錮港人的性命，並稱不知道記者是否覺得「能夠找到一些政府不足的地方，打擊政府威信，就是他們的目標」。鄧強調特區政府目標只是想盡快拯救人命。

協助被困者家屬的前區議員余德寶引述家屬獲息消息後感雀躍，理解當局仍程序需要處理，包括到警署錄取口供等，惟希望涉事港人可盡快完成相關程序並盡快回家團聚。

余指，目前仍有一宗求助個案未能離開緬甸的園區，家屬近日未能與涉事港人聯繫，期望港府盡力協助及營救。至於有否再接獲求助個案，他稱近日接獲有家屬求助與身處緬甸的個案失去聯絡，詳情有待核實，若掌握到任何消息會轉交當局跟進。

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