港鐵加薪1.8%至5.4%加幅遜去年　另發最多2.17個月獎金 (15:14)

香港鐵路工會聯合會指，據會上港鐵公佈薪酬檢討結果，今年港鐵有55%員工獲評第3級，加薪3.6%；35%員工屬第4級，加4.32%，10%員工屬最高第5級，加5.4%。

獎金方面，今年獲評第3級的員工可額外獲得1.5個月薪的一次性特別獎金、第4級可獲1.83個月，第5級則有2.17個月獎金。同樣較去年1.55至2.22個月為少。

港鐵表示，公司按照既定及行之有效的薪酬檢討機制，今年在審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，大部分非經理級員工獲 1.8%-4.3% 的基本薪酬加幅。為確保公司整體薪酬福利持續具市場競爭力，吸引及保留人才，公司亦會按業務表現等考慮發放獎金等。

港鐵指一直有聆聽員工代表、工會及員工就薪酬調整幅度的意見及訴求，而考慮過程中亦平衡了公司業務情況和可持續性。港鐵感謝及肯定員工過去一年的貢獻及努力，為公司不同業務範疇作出貢獻，並會繼續透過不同渠道與員工代表、工會及員工保持緊密溝通，關顧員工的需要，與全體員工攜手並肩服務及建設香港，推動城市前行。