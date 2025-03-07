啟德青年運動場首開放跑步徑　市民讚硬件佳但不慣用紙條交代儲物櫃密碼 (14:51)

本報記者今午以市民身分實測，在今日中午12時至下午3時的時段進場，應用程式於預訂時段開始15分鐘已顯示進場二維碼，職員掃描該二維碼後即可進場，於預訂時段時可以同一個二維碼進出場地；若無攜帶手機，市民亦可提供預訂時的電話號碼作確認。職員之後詢問是否需要使用儲物櫃，並提供一張寫有儲物櫃號碼及密碼的紙條，亦稱可以重設密碼，但現場無資訊顯示如何更改密碼。立法會議員陸瀚民今早亦曾到場跑步，他指場內密碼鎖重設密碼的方法比較複雜，留意到有跑手要尋求在場職員協助。

有市民認為做法有安全隱患，市民胡先生稱對儲物櫃無信心，憂慮會有其他人士看到紙條上的密碼，又稱園方無說明多久會重置一次密碼，明言不會放置貴重物品。他形容儲物櫃較康文署轄下設施的「倒退」，又說應該容許市民自備鎖頭。

亦有跑手形容儲物櫃是「扣分位」，不過整體對場地十分滿意。市民陳先生今早相約朋友到場試跑，他稱場地膠粒鋪得很好，「十分靚仔」，預約及進場流程方便，場內設施如飲水機等亦充足。他說，日後會時常到運動場跑步，即使繁忙時段要付費進場亦覺十分值得。

不少市民稱到場嘗試新設施，陳先生稱來體驗新場，認為比起康文署其他場地，青年運動場平整，「冇乜特別唔好跑」，不過他稱自己較常街跑，不會付費到場跑步。市民許小姐今午路過時，因見到有人在運動場內跑步，特意即場登記成為會員進場打卡。她認為登記步驟有些麻煩，不過即使並非居於附近，仍然願意下次再到場「試下新嘢」。

立法會議員江玉歡今午亦到場試跑，她認為場地不會太硬，跑步時膝頭亦舒適。她期望園方可逐步完善安排，日後避免用人手寫下儲物櫃密碼，並增設指示簡介如何使用，又希望預訂程序可更簡便，不用輸入太多資料。