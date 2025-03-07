涉虛報訓練紀錄呃逾41萬津貼　水球港隊前領隊被判社服令　官接納被告犯案不為私利 (14:44)

被告古汝發（63歲），案發時為泳總水球委員會義務秘書暨水球港隊領隊。辯方求情說，被告不惜為水球犧牲健康，現時右眼接近失明，卻因本案被剔除泳總及水球隊的一切崗位，受沉重打擊。辯方指，被告犯案原因是欲取得經費來推動水球界發展，包括聘請更好的教練。

彭官稱，被告多次代表香港出戰亞運，退役後仍致力協助水球隊，毫無疑問地對水球界有重大貢獻。彭官說，被告沒取涉案款項來私用，也沒向隊員隱瞞「非官方」計劃，但其犯案手法愚蠢，沒意識到行為嚴重性。彭官指，被告被捕後承認犯事，現已向體院償還41.2萬元，反映他有真誠悔意，而他已失去因對水球界貢獻而得來的光環。彭官又考慮到案件拖延對被告造成的壓力，終判處社服令。

案情指，2018年1月，由民政事務局推出津貼本港隊際運動的項目，若被推薦的運動員的每月訓練出席率達到八成，可獲體院發放每月訓練津貼4,000元。案發時，被告向水球運動員介紹「非官方」計劃，即運動員須達到八成訓練出席率才能全數保留津貼，低於八成者須按比例退還津貼予被告，涉款被存入一個聯名銀行戶口，用於水球隊開支及發展之用。被告於2018年至2021年間，捏改水球運動員的訓練時數均達到八成，詐騙體院向33名水球運動員發放津貼逾41萬元。