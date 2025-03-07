兩會｜丁薛祥提由治及興須取更大成效　盼港更堅定護國安拼經濟 (14:10)

港澳辦主任夏寶龍及副主任農融、中聯辦主任鄭雁雄、國務院副秘書長王志軍、科技部長陰和俊等出席會議。

港區人大代表團長馬逢國會後表示，丁薛祥在回顧內地過去一年發展歷程時稱並不平凡，取得重大成就，GDP增長5%是得來不易，亦提及新質生產力發展，經濟開始回升向好，「穩得很精彩」。他說丁薛祥亦提到香港發展，指去年取得一系列進展突破，包括完成23條立法，經濟持續向好和國際影響力提升，民生有改善，亦加快融入國家發展大局，在由治及興道路「走得愈來愈穩」。

馬逢國引述丁薛祥期望，香港在由治及興需要取更大成效，認為要更堅定維護國安，更凝心聚力「拼經濟、謀發展、搞建設」，更紥實有力鞏固提升香港獨特地位和優勢。馬逢國說，丁薛祥希望所有港區人代向社會傳達兩會精神，全力支持特首和政府依法施政，維護社會整體團結穩定。

港區人代陳振英在會上發言，提及發展金融科技，他引述丁薛祥回應指，內地金融科技相當好，冀本港與內地加深合作，在大灣區內加強合作，亦希望香港有更多亮點人才。港區人代陳勇則引述，丁薛祥肯定23條立法補足國安短板，形容是里程碑和國家立法大事。他又說，丁薛祥對於本港國民教育和青年有很大期望，指一旦遇有言行違背憲法與基本法，大家要「勇於說不」。

全國人大常委李慧琼表示，丁薛祥非常關心香港，十分記得本港情况。她說香港經過不平凡一年，包括完成23條立法，有賴中央支持，經濟亦正增長、股市向好。她說，一眾人代將在對外聯繫上發揮積極作用，並推動愛國主義教育，宣傳兩會精神。