兩會｜丁薛祥提由治及興須取更大成效　盼港更堅定護國安拼經濟 (14:10)

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今早在北京出席港區人大代表全體會議。港區人代馬逢國引述丁薛祥在會上表示，期望香港更堅定維護國安，更凝心聚力「拼經濟、謀發展、搞建設」，以及更紥實有力鞏固提升本港獨特地位和優勢。
港澳辦主任夏寶龍及副主任農融、中聯辦主任鄭雁雄、國務院副秘書長王志軍、科技部長陰和俊等出席會議。
港區人大代表團長馬逢國會後表示，丁薛祥在回顧內地過去一年發展歷程時稱並不平凡，取得重大成就，GDP增長5%是得來不易，亦提及新質生產力發展，經濟開始回升向好，「穩得很精彩」。他說丁薛祥亦提到香港發展，指去年取得一系列進展突破，包括完成23條立法，經濟持續向好和國際影響力提升，民生有改善，亦加快融入國家發展大局，在由治及興道路「走得愈來愈穩」。
馬逢國引述丁薛祥期望，香港在由治及興需要取更大成效，認為要更堅定維護國安，更凝心聚力「拼經濟、謀發展、搞建設」，更紥實有力鞏固提升香港獨特地位和優勢。馬逢國說，丁薛祥希望所有港區人代向社會傳達兩會精神，全力支持特首和政府依法施政，維護社會整體團結穩定。
港區人代陳振英在會上發言，提及發展金融科技，他引述丁薛祥回應指，內地金融科技相當好，冀本港與內地加深合作，在大灣區內加強合作，亦希望香港有更多亮點人才。港區人代陳勇則引述，丁薛祥肯定23條立法補足國安短板，形容是里程碑和國家立法大事。他又說，丁薛祥對於本港國民教育和青年有很大期望，指一旦遇有言行違背憲法與基本法，大家要「勇於說不」。
全國人大常委李慧琼表示，丁薛祥非常關心香港，十分記得本港情况。她說香港經過不平凡一年，包括完成23條立法，有賴中央支持，經濟亦正增長、股市向好。她說，一眾人代將在對外聯繫上發揮積極作用，並推動愛國主義教育，宣傳兩會精神。