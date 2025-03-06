啟德體育園場地首天接受預訂 逾1200人預約去跑步 (22:57)

本報記者今早實測預訂兩項設施，毋須排隊輪候已可進入預訂頁面。最早可預訂明日（7日）的時段，3月8日、10日、12日及15日則未有開放預訂，截至早上8時，其餘日子均有大量時段可供選擇。

預訂程序方面，市民要先選擇預訂日期及時段，再進入下一頁面確認個人資料，並填寫緊急聯絡人的資訊。市民亦要填寫出席名單，其中跑步設施只可選擇預訂者為出席者，預訂乒乓球設施則可額外添加4名出席者。市民及後要選擇付款方法，和閱讀條款及細則，便可作出預訂。成功預訂後，會收到體育園發出的確認電郵。

啟德體育園早前公布預訂及收費安排，收費最貴為可用作足球或欖球活動的啟德青年運動場草地球場，每1.5小時1800元，最便宜設施為青年運動場跑步徑，晚上時段收費18元，日間則設有免費時段。