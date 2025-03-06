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國民黨傅崐萁訪港團中一名女子涉洗黑錢被捕　台灣陸委會料不涉國安正提供協助 (18:20)

國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣政府人員等，上月18日來港參與旅遊博覽會。據台媒報道，隨團一名陳姓女子入境本港時涉嫌洗黑錢案被捕。台灣陸委會證實事件，副主委兼發言人梁文傑今（6日）指，被捕人在花蓮兆豐農場工作20年，負責處理公關及稽核等業務，家庭及工作背景「很單純」，相信案件「很難有國家安全或其他特殊理由」；但對於案件涉款一萬美元、25年後才突然被捕感「出乎意料」，期望本港司法制度可以保障台灣人的權利。本報正向本港警方查詢。

陸委會今午召開例行記者會，稱隨團人員在上月18日晚上10時抵港，陸委會駐港人員在翌日早上11時，接獲該團人員通知才得知；被捕人出庭聆訊當日，駐港人員亦有到場了解情况。他指，被捕人曾申請保釋遭拒，若明天（7日）法官再次拒絕其保釋申請，案件將在下月17日正式開庭審議，而被捕人公司已為其聘請律師。

有本港媒體引述消息稱，案件涉2019年假冒內地官員騙案，受害人損失達329萬元，其中一個涉案的中銀戶口由被捕人持有。梁文傑稱相關消息與陸委會所了解資訊「不一樣」，正查證相關消息的真偽。至於拘捕行動是否涉及政治因素，梁文傑相信，香港警方知悉被捕人是隨花蓮縣政府赴港，形容在獲悉相關資訊下仍作拘捕，「也許可以不用這麼做」。

至於案件是否保密，梁不論事件涉及內地或香港，稱陸委會做事有一貫原則，均以當事人利益為優先，除非對當事人有益處，陸委會才會公開作呼籲。他指，陸委會在上月19日獲悉事件至昨日未曾向傳媒公開，但強調「不會刻意隱瞞」，由於隨團人員等亦有機會向外透露，陸委會亦有義務向外界說明。

2021年，台灣陸委會稱因港府要求駐港「台北經濟文化辦事處」人員簽署「一中承諾書」以申請簽證，台方人員無法續任及赴任，辦事處「調整香港辦事處業務辦理方式」。被問到在港未有陸委會代表、只有僱員的情况，會否影響來港台灣人日後求助，梁文傑認為在處理類似案件時確實受限，但會盡力協助。

相關字詞﹕編輯推介 傅崐萁 旅遊博覽會 陸委會

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