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黎智英案︳黎智英結束52日作供　辯方舉證完畢 (18:22)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（6日）第144日審訊。黎結束共52日作供，並向法官席説「謝謝」，法官杜麗冰報以微笑，隨後黎在懲教人員陪同下返回犯人欄。黎智英一方舉證完畢，法官將案押後至明日續審，以待辯方修訂承認事實，以及讓《蘋果》一方準備呈交給法庭的資料。

辯方今展示黎的秘書2018年11月發送給黎的兩則WhatsApp信息，提及將就《壹週刊》、《飲食男女》及「美蘋」召開3次「飯盒會」，列出與會者名單，包括黎智英、張劍虹、李兆富等；黎確認收過信息，「美蘋」是與美國版中文新聞相關。辯方另呈上過百頁黎與秘書的通信紀錄，休庭讓黎閱讀，黎確認紀錄由飯盒會引伸，但與編採事務無關。辯方結束覆問，並呈上兩份專家證人Alan Jeffries的書面供辭，涉及WhatsApp功能、黎智英與秘書的通訊等。

此外，針對控方盤問時指稱，黎2020年4月透過《蘋果》發布文章〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉，提到「中共出擊撕掉《基本法》，摧殘香港一國兩制特別行政區地位」的評論無基礎，辯方今申請呈交文件，其中包括《明報》當時就中聯辦和港澳辦詮釋《基本法》22條的報道，以證明當時《蘋果》以外其他傳媒均有報道事件。

法官李運騰稱黎只確認曾閱讀《蘋果》報道，辯方不應藉此填補黎證供的空缺。辯方否認，指是從另一角度舉證，法官杜麗冰形容辯方做法「走後門」，質疑除證明的確有其他報道，無助於辯方案情。辯方其後解釋，文件另涵蓋律政司長對《基本法》的演說及中聯辦聲明，李官指演說或涉傳聞證供，若黎不為意演說難以適用。法官考慮後駁回辯方申請。

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