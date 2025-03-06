截至昨日114名牙醫獲批參與青少年護齒先導計劃　三分一服務點共付額高於政府建議 (18:04)

計劃將資助合資格青少年每個公曆年接受一次私營牙科服務，包括洗牙、口腔檢查、風險評估等。政府會就每次服務資助200元，青少年須支付「共付額」，政府則建議參加計劃的牙醫將共付額定為200元。

衛生署今召開計劃簡介會，指截至昨日已有超過250名牙醫遞交申請，當中114名牙醫申請獲接納，提供151個服務地點，其中約6成的共付額為政府建議的200元或以下。衛生署網頁顯示，表列的151個服務地點中，有2個服務點收取最低共付額，為50元；另有59個收取多於200元的共付額，當中4個服務點收取780元。

被問到會否認為780元的共付額過高，及會否設「封頂」機制，衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，相信市民會傾向選擇共付額較低的牙醫。她又說，共付額由醫生自行釐定，但需遵守公開透明原則，提及亦有牙醫收取低至50元的共付額。

料初期需「谷一谷」 衛生署相信假期間學生參與率將改善

至於被問到是否認為參加計劃的牙醫較少，或未能實現每年37萬青少年受惠，許美賢說，預計受惠人數意指每年約有37萬名青少年符合資格參加計劃，強調此計劃為嶄新的服務，「初期需要谷一谷」，又指現為考試季節，學生參與率較低，相信假期會有所改善，進而吸引更多牙醫參加，署方將密切留意相關數據。

許亦表示，未來將繼續宣傳，相信有更多牙醫加入，提及每日收到不少查詢，惟計劃要求牙醫須加入醫健通及基層醫療指南，部分有意參加者暫未符合資格，衛生署會協助他們登記。目前參加計劃的牙醫中，服務點位於北區、西貢區及離島區的最少，各有2個。衛生署表示，有需要時會落區宣傳，吸引更多當區的牙醫參加，但強調目前服務點已分布全港18區。

另外，若青少年在接受服務當日，有需要並同意接受自費治療項目，包括X光檢查、補牙及脫牙，牙醫須按照已於先導計劃網頁公開的「牙科治療參考費用」的診金收費。若青少年接受服務時，因任何原因未接受洗牙，計劃規定牙醫最多只能收取50元。