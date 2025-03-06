運輸工涉猛烈搖晃女兒致死　兒科專家供稱事主胸腺嚴重退化或遭長期虐待 (17:36)

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日在香港謀殺女童梁雅思。控方傳召港大醫學院名譽臨牀副教授關日華，關以兒科專家的身分作供，稱女童死時其胸腺的重量為6克，同齡孩童一般胸腺重量為34克，成年人會隨老化而胸腺退弱，70至80歲老人家的胸腺重量一般為6克，意味女童的胸腺退化到如同老年人的大小。

關解釋，人類自胎兒時開始出現胸腺，胸腺有助人類的免疫系統，更能抵抗外來病毒，故嬰兒誕生後開始接觸外界，胸腺會急速成長。惟皮質醇的分泌會影響胸腺成長，當孩童長期受到嚴重壓力或長期營養不足，都會令胸腺萎縮。關指女童的胸腺退化顯示她在出事之前已受到毒性壓力。

關又指，孩童的腦部「好似豆腐」般脆弱，其堅硬的顱骨內有液體包圍大腦，大腦懸浮在頭顱內，靠血管連接及輸送養份。當孩童被猛烈搖晃時，懸浮的大腦會撞擊顱骨，血管被扯斷，出現搖嬰綜合症。案中女童送院時有腦出血，腦壓上升令身體無法向大腦供血，長遠會做成腦壞死，故當時醫生緊急進行切開顱骨手術。關稱家長一般會有謬誤，以為搖嬰有助嬰兒止哭，其實不然。

關表示，有關孩童胸腺退化及搖嬰的研究較難進行，香港就搖嬰的醫學案例僅10宗。關對此解釋，「我哋唔會做研究，拎嗰BB嚟搖」。辯方盤問時詢問，2020年正值新冠疫情，孩童長期在家會否招致壓力。關表示，孩童長期留在家中會令壓力上升，亦有數據反映當年本地虐兒個案上升，惟家長有辦法助孩童在家「放電」，故關不認同疫情出現一定會令孩童的壓力上升。控方舉證完畢，案訊下周一續。