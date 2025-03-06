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海關截出境Tesla檢走私燕窩魚肚值520萬元　男司機被捕 (16:53)

海關上月於港珠澳大橋香港口岸破獲一宗走私貴價食材案件，海關人員在一輛準備離港的電動私家車內，發現24公斤走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元，行動中一名53歲男司機被捕，他已獲准保釋候查。海關指，燕窩一向是走私到內地的熱門貨物，今次主要涉燕盞，價格比燕絲高，如涉案食材成功偷運到內地，估計可逃避60萬元稅款。

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察利詠航指，關員上月20日根據風險評估及情報分析，於港珠澳大橋口岸截查一部出境私家車，關員發現車頭行李箱零件較鬆，懷疑曾被改裝，遂拆除行李箱，發現車內有一批高價值燕窩。關員繼續檢查，於車底發現高壓電池與車底之間空隙收藏了一些膠盒和膠袋，專業技工拆出檢查後，發現裏面裝有另一批燕窩及魚肚。

關員深入檢查涉事車輛，發現車輛曾改裝，例如車頭行李箱零件較鬆、行李箱體積較原裝細，相信不法分子想增加空間，裝更多走私物品；另外，車底電池螺絲非原廠，而是比較長身，電池兩側裝有金屬支架，海關相信有人刻意製造支架，從而擺放走私物品。

海關有組織罪案調查科調查主任郭俊廷指，根據初步調查，涉案車輛登記車主為一間空殼公司，在香港並無實際業務運作。案件仍在調查，被捕男司機已獲准保釋候查。海關正追查貨物來源，不排除有更多人被捕。海關已將懷疑受管制的魚肚樣本轉交漁農自然護理署進一步化驗，以確認涉案魚肚是否受相關法例監管。

郭俊廷指，本案不法分子趁私家車高峰時間過關，企圖利用繁忙車流掩飾，減低抽查機會；過往走私案件通常利用跨境七人車犯案，今次涉及電動私家車不常見。另外，本案不法分子用複雜手法改裝車輛，包括更換行李箱、重新裝嵌電池、增加隔熱物料，以增加藏物空間及保護食材品質，海關檢查時要尋求專業技工協助，才可以詳細檢查。

據了解，涉案燕窩價值約200萬元，魚肚值約300萬元。涉案車輛有不定時過關，相信不法分子運作了一段時間。海關之前亦曾破獲改裝電動車走私案，當時發現一些走私電子產品。由於涉案電動車改裝結構複雜，專業技工拆除車底電池都花了兩三個小時，海關稍後會尋求機電署協助，檢查車輛是否安全。

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