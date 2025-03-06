食環署今夏採打擊「假救生員」行動　制定「目標名單」　若持假證報警處理 (16:52)

食環署指，根據法例和牌照條件，私人泳池持牌人有責任在泳池開放時安排足夠數目的合資格救生員當值，署方將明確要求持牌人，在聘用救生員前須核對其身分證明文件、救生章和救生手冊，以及妥善保存文件副本。

全港約有1400個持牌私人泳池，食環署指，早前已要求持牌人在泳池入口顯眼位置展示在泳池開放時間應在場當值的救生員數目，以及在場當值救生員的近照、姓名和泳池救生章編號，供泳池使用者共同監察，又要求持牌人並須保留救生員當值紀錄最少90天，以便署方查閱。

香港物業管理公司協會表示，支持食環署加強防範私人泳池聘用不合資格救生員，指協會重視私人泳池的安全管理，新措施包括要求持牌人在聘用救生員前核對應徵者身份證明文件、救生章及救生手冊，並在巡查時加強檢查當值救生員資格，將有助進一步提升泳池安全水平。