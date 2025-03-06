港乙虎門班主及球員等4人涉「打假波」被起訴　一季賽事逾半疑屬「假波」 (15:56)

4名被落案起訴的被告分別為姚曉聰（40歲），為外圍賭注經營者、即「莊家」；盧康銘（30歲），虎門體育會班主兼教練，他亦會以後衛身分參與賽事；蘇俊賢（32歲），虎門中場球員；以及曾效力虎門的「艇仔」黃謙進（32歲）。4人被控共兩項控罪，即一項串謀向代理人提供利益罪名，以及一項串謀詐騙罪名。廉署續指，虎門在該賽季參與12場賽事，其中7場的賽果懷疑被操控；香港足總於該賽季末舉辦「聯賽盃」以代替受疫情影響的賽事，涉案人士亦涉嫌繼續操控虎門作賽的4場球賽。

廉署調查顯示，4名被告涉嫌於2021/2022年度賽季展開前，商討並協議收購虎門以便不法集團經營外圍賭博，過程中盧康銘懷疑收取6萬元，姚曉聰其後涉嫌操控虎門的「打假波」策略，於比賽進行期間，與蘇俊賢及黃謙進向作賽足球員「打暗號」以操控賽果。3人其後向參與「打假波」的多名虎門足球員，先後提供賄款共逾24萬元，盧康銘及蘇俊賢亦以足球員身分獲分賄款。