美國節目《奪寶奇Show》來港拍攝　參賽者於天壇大佛及戲曲中心做任務 (15:17)

節目於美國時間3月5日晚上9時半在美國CBS電視網首播，首集展現香港的天際線、天壇大佛、粵劇文化及城市景觀等。節目聯合創作及執行製作人Bertram van Munster 與Elise Doganieri 分享稱，非常高興能夠將比賽帶到香港，並向全球觀眾展示香港標誌性的旅遊特色，認為香港有充滿活力的氛圍及多個中西文化融合的景點，是《奪寶奇 Show》的理想舞台，「以香港作為本季節目起點，絕對是最佳選擇」。

旅發局表示，一直透過多種宣傳方式，包括與知名電視台、媒體合作，製作不同類型電視劇、綜藝及資訊節目宣傳香港，亦會為來港取景的電視節目和電影提供全面協助。局方提到，近日支持日本電視頻道BS12製作的旅遊節目NEXT TRIP 來港拍攝，節目主持、日本偶像團體「乃木坂 46」前成員若月佑美（Yumi Wakatsuki）介紹香港多處藝文新景點，如 M+、香港故宮文化博物館和中環大館，又到訪尖沙嘴星光大道。