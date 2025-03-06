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女教師駕車剷上行人路撞倒4人判囚10個月　官稱感受到被告悔意 (14:29)

小學女教師去年1月在觀塘駕駛Tesla私家車期間剷上行人路，撞向行人等候過馬路的過路處，4名行人受傷送院，其中一名5歲女童及一名女子傷勢嚴重。教師今（6日）於荃灣法院（暫代區院）承認危險駕駛等2罪，被判囚10個月、停牌2年、須修習駕駛改進課程。區院暫委法官韋漢熙指感受到被告的悔意，提醒曾修讀心理學課程的她「向前看、積極啲」。

被告姚雨恩（30歲、教師），承認危險駕駛及「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪。控罪指，她於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界附近，在道路上危險駕駛一輛私家車；另於同日同地，危險駕駛該私家車，引致周姓女童及楊姓女子身體受嚴重傷害。

韋官稱，被告2021年取得駕駛執照，駕駛經驗不足是意外成因之一，但不減輕其罪責，而且她在丈夫喊她停車時沒理會，還說「過埋啦」，因此責無旁貸。韋官說，被告當時加速，明顯要「衝黃燈」，最終以過高速度轉彎，猛烈撞向事發地點。韋官提及，現場車速限制為每小時50公里，因無法測出準確車速，決定以對被告最有利方式，估計她車速僅為每小時47公里，不算超速駕駛。韋官說，事發地為行人過路處，令被告罪責加重。

案情指，被告駕駛​的私家車2024年1月29日下午約4時50分駛近行人過路線時沒減速、反而加速，終剷上行人路並撞到4名途人。被告在警方錄影會面中稱，當時她駕車載着丈夫，轉彎時其車突然失控撞向行人路欄杆，她在發現有人倒地後報警。

辯方求情稱，被告致力幫助他人，向社會提供教育及心理服務，包括做義工協助有特殊教育需要的兒童。辯方指，被告已深切反省，其丈夫則對自己在案發時的表現感到自責，認為當時應自行駕駛。

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