明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

麥當勞員工刀斬主管判囚10年　案情指被告去錯分店上班　捱罵後動刀 (14:27)

前年西營盤麥當勞一名男員工疑被主管責罵後，到附近肉檔擸兩把切肉刀後折返餐廳，向主管的頭部連續揮斬多刀。該名員工今日（6日）於高院承認一項企圖謀殺罪，案情顯示，當日被告「擺烏龍」到錯麥當勞分店當值，事主責罵被告工作表示惡劣後，被告默不作聲便離開，回來後用刀斬事主。法官判刑直指，事主所受傷勢嚴重，不接受被告在激怒下才行兇，判處被告監禁10年。

被告陳智誠（現31歲）承認於2023年6月18日在香港西營盤皇后大道西新安大廈「麥當勞」餐廳內，企圖謀殺王姓事主。案情指，被告自當年5月27日起任職麥當勞的兼職員工，負責炸物區的夜班位置。被告在案發之前已經被同事及經理批評其工作表現。案發當日，被告提早13分鐘回到西營盤麥當勞分店內準備工作，惟被告當日理應到被編派的金鐘麥當勞分店工作。

被告工作逾20分鐘，事主發現被告弄錯當值地點後責罵被告，被告默不作聲便離開。其後他到附近肉檔擸了兩把切肉刀後折返餐廳，徑自走到事主的辦公室內從後斬向事主頭部兩次，事主轉身後被斬中前額。事主驚呼出逃，一名光顧餐廳的休班消防員見狀後協助制止襲擊，被告遂逃跑。警方接報後成功截停被告，當時被告全身大汗且沾有血跡，並堅稱自己案發時在家睡覺，並不認識事主。

事主當日被送院搶治，他的枕骨及後頸有逾10厘米的裂傷，頭骨有骨折，醫生在手術中發現他的頭部肌肉被切斷。事主住院期間出現嚴重的壓力緊張，需尋求心理治療，事主留醫8天後出院。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞