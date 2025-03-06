麥當勞員工刀斬主管判囚10年　案情指被告去錯分店上班　捱罵後動刀 (14:27)

被告陳智誠（現31歲）承認於2023年6月18日在香港西營盤皇后大道西新安大廈「麥當勞」餐廳內，企圖謀殺王姓事主。案情指，被告自當年5月27日起任職麥當勞的兼職員工，負責炸物區的夜班位置。被告在案發之前已經被同事及經理批評其工作表現。案發當日，被告提早13分鐘回到西營盤麥當勞分店內準備工作，惟被告當日理應到被編派的金鐘麥當勞分店工作。

被告工作逾20分鐘，事主發現被告弄錯當值地點後責罵被告，被告默不作聲便離開。其後他到附近肉檔擸了兩把切肉刀後折返餐廳，徑自走到事主的辦公室內從後斬向事主頭部兩次，事主轉身後被斬中前額。事主驚呼出逃，一名光顧餐廳的休班消防員見狀後協助制止襲擊，被告遂逃跑。警方接報後成功截停被告，當時被告全身大汗且沾有血跡，並堅稱自己案發時在家睡覺，並不認識事主。

事主當日被送院搶治，他的枕骨及後頸有逾10厘米的裂傷，頭骨有骨折，醫生在手術中發現他的頭部肌肉被切斷。事主住院期間出現嚴重的壓力緊張，需尋求心理治療，事主留醫8天後出院。