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兩會︳林建岳倡深化大灣區文旅產業合作　稱香港應激活股市及穩定樓市 (12:35)

十四屆全國人大三次會議昨日（6日）開幕，總理李強發表任內第二份政府工作報告。全國政協常委林建岳形容，工作報告是「一份鼓舞人心、催人奮進的成績單」，對於香港全面對接及融入國家戰略，和推動由治及興有重要指導作用。林建岳又說，香港應深化大灣區文旅產業合作，進一步發揮內聯外通獨特優勢，並積極推動國際交往合作。

林建岳引述報告提出，要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策、持續用力推動房地產市場止跌回穩，他認為，這意味中央將推出更加積極有為的宏觀政策，香港亦應參照工作報告的做法，大力提振消費、激活股市及穩定樓市，塑造新動能，全力惠民生。

他亦引述報告提出加大區域戰略實施力度，認為港澳在大灣區建設上應該以「當家人的思維」去推進大灣區的機制創新和對接，特別是深化文體旅合作，舉例要進一步整合大灣區11座城市的文化旅遊資源，打造大灣區「一程多站」的黃金旅遊路線等。

林建岳又說，香港要深化國際交往合作，發揮好為內地企業境外融資及「走出去」平台的作用，推動更多內地企業來港上市、發債，亦要積極搭建一帶一路國際交流與合作平台，深化內地及香港企業和一帶一路相關國家合作。他續指，香港要發揮好內聯外通的獨特優勢，對接國家大力發展新質生產力，聚焦「新服務」、「新製造」、「新業態」。

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