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消委會：私營醫療機構收費透明度不一　促成立資料庫記錄過往收費指數 (11:21)

消委會發表一份有關私營醫療機構服務的報告，指出部分日間醫療中心沒有在網上提供收費表，而私家醫院列出的收費表較難讓普羅大眾理解；39%受訪者只獲得口頭形式的服務費用預算，約67%受訪者曾遇價格差異，當中約65%無獲得任何解釋。消委會提出5大建議，包括由政府建立記錄私家醫院或日間醫療中心和醫生費的「過往收費指數中央資料庫」，並開發適當的搜尋工具，同時明確要求在治療前，向病人提供書面服務費用預算，及加強現行監管框架等。

研究採用綜合研究方法，包括與持分者交流、500人參與的消費者問卷調查，亦涉及商家問卷調查及電話查詢等，涵蓋13間有提供衛生署建議的30種常見及非緊急治療的私家醫院、以及128間日間醫療中心。

消委會稱，目前各私家醫院或日間醫療中心就列明收費透明度的做法並不一致，而市場亦缺乏披露價目資料或服務預算的準則。消委會於2021至2024年共接獲191宗相關投訴，涉及金額逾720萬元，當中價格或收費爭議（45.5%）是投訴的主因，截至今年2月，相關個案整體調停成功率僅35.6%。

各私家醫院收費差異大　痔瘡切除術收費差異可達152%

研究發現，20間抽樣調查的日間醫療中心中，有15間無就指定治療在網上提供收費表，另有1間甚至沒有網站；私家醫院則對相同的治療的收費存在顯著差異，例如住院痔瘡切除術的中位數收費由33881元至85387元不等，差異逹152.0%，九成受訪者不知道可查閱過往收費統計數據，當中逾三分二不知道有相關數據。另外，價目表內亦無列出醫生費及其定價基準。

醫療套餐方面，消委會稱有10間私家醫院有提供較常見的大腸鏡檢查、胃鏡檢查和剖腹分娩的套餐，惟其餘常見及非緊急治療則較少有套餐，有私家醫院為26種治療提供套餐，但亦有醫院僅就兩種治療提供套餐，顯示套餐數量上有頗大差異。

消委會提出5大建議，包括建議通過搜尋工具以便消費者獲取價目資料，促日間醫療中心於網上公布價目表，政府亦可就價目表的呈現方式訂立指引；鼓勵私營醫療機構積極推出使用醫療套餐，並倡政府為醫療套餐的設計和推廣推出指引；要求提供清晰和書面的服務費用預算，列明價目有效期及麻醉科醫生的姓名等；加強現行監管框架，釐清提供及解釋資料的責任、訂定處理各種收費爭議程序的內部指引；及加強消費者教育。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 私家醫院 日間醫療中心

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