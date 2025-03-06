兩會｜丁薛祥晤港澳政協冀港發展創科走出世界　港商未來投資「多合作、多投入」 (12:22)

全國兩會在北京舉行，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥今早出席港澳政協聯組會議，與港區政協會面。丁薛祥發言時提到僑商貢獻，並重申香港背靠祖國、聯通世界的優勢。會後有政協委員引述丁指，預料中美角力持續，期望本港配合中央政府發展創科、走出世界，同時期望商界齊心合力，面對未來投資要多合作、多投入。
聯組會議在北京全國政協禮堂舉行，澳門前特首、全國政協副主席何厚鏵主持會議，港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英及咸輝、中聯辦主任鄭雁雄亦有出席。主持會議的何厚鏵表示，丁薛祥專程看望港澳政協，是體現中央對一國兩制的高度重視、對港澳政協的親切關懷，倍感溫暖、深受鼓舞。
於開放採訪環節，全國政協常委姚志勝發言，認為本港需服務國家高水平開放，建議提升本港國際金融、航運、貿易中心地位，對應全球物流發展新趨勢，建設雙循環物流中心、全球供應鏈服務機制。他又提出，支持香港建立中外高水平生產服務中心，讓內地企業利用本港招商，引進更多國際生產服務業，以及打造大灣區為高水平對外開放平台。
丁薛祥回應時，讚揚姚志勝的建議非常好，提到華僑和僑商的工作與貢獻，並重申香港背靠祖國、聯通世界，亦提及國家製造業發展。
政協指丁期望香港加強國際聯繫
港區政協、立法會議員黃錦輝指丁薛祥談及中美貿易戰和科技戰，對方預期中美角力會持續，希望香港配合中央政府發展創科、走出世界，冀本港發揮國際化優勢及「超級聯繫人」作用。他又說，丁薛祥在會上提及國家主席習近平早前會見民企，認為河套區、橫琴及前海，要利用私人企業推動發展，重申國家將作為本港發展後盾。
香港總商會主席、港區政協陳瑞娟表示，丁薛祥期望商界齊心合力，面對未來投資要多合作、多投入，但沒有提出具體指示和建議。她稱，丁薛祥提醒香港應加強國際聯繫與合作，開拓新市場、新運作模式與新行業，同時融入大灣區與國家發展大局，冀香港留意「一帶一路」的機遇。
陳瑞娟亦表示，丁薛祥很高興香港去年成功就《基本》23條立法，認為本港在由治及興階段，很多方面正穩步前進。