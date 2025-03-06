兩會｜丁薛祥晤港澳政協冀港發展創科走出世界　港商未來投資「多合作、多投入」 (12:22)

聯組會議在北京全國政協禮堂舉行，澳門前特首、全國政協副主席何厚鏵主持會議，港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英及咸輝、中聯辦主任鄭雁雄亦有出席。主持會議的何厚鏵表示，丁薛祥專程看望港澳政協，是體現中央對一國兩制的高度重視、對港澳政協的親切關懷，倍感溫暖、深受鼓舞。

於開放採訪環節，全國政協常委姚志勝發言，認為本港需服務國家高水平開放，建議提升本港國際金融、航運、貿易中心地位，對應全球物流發展新趨勢，建設雙循環物流中心、全球供應鏈服務機制。他又提出，支持香港建立中外高水平生產服務中心，讓內地企業利用本港招商，引進更多國際生產服務業，以及打造大灣區為高水平對外開放平台。

丁薛祥回應時，讚揚姚志勝的建議非常好，提到華僑和僑商的工作與貢獻，並重申香港背靠祖國、聯通世界，亦提及國家製造業發展。

政協指丁期望香港加強國際聯繫

港區政協、立法會議員黃錦輝指丁薛祥談及中美貿易戰和科技戰，對方預期中美角力會持續，希望香港配合中央政府發展創科、走出世界，冀本港發揮國際化優勢及「超級聯繫人」作用。他又說，丁薛祥在會上提及國家主席習近平早前會見民企，認為河套區、橫琴及前海，要利用私人企業推動發展，重申國家將作為本港發展後盾。

香港總商會主席、港區政協陳瑞娟表示，丁薛祥期望商界齊心合力，面對未來投資要多合作、多投入，但沒有提出具體指示和建議。她稱，丁薛祥提醒香港應加強國際聯繫與合作，開拓新市場、新運作模式與新行業，同時融入大灣區與國家發展大局，冀香港留意「一帶一路」的機遇。

陳瑞娟亦表示，丁薛祥很高興香港去年成功就《基本》23條立法，認為本港在由治及興階段，很多方面正穩步前進。