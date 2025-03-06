支聯會拒交資料案終極上訴　3名被告獲一致裁定上訴得直 (10:06)

上訴人為鄒幸彤、時任支聯會常委鄧岳君及徐漢光。案件源於警方2021年發通知書，表示合理懷疑支聯會是「外國代理人」，索取支聯會成立以來的資料。

上訴涉及3項法律問題，裁決如下：

①控方是否須證明支聯會實際上是「外國代理人」，而非僅證明警務處長有合理理由相信其為「外國代理人」？

- 終院裁決：是，控方須證明獲發通知的組織事實上為「外國代理人」，只證明警方合理相信為「外國代理人」並不足夠

②終院在鄒幸彤另案裁定「相同人士」的法律原則，被告不得在刑事程序挑戰行政命令的合法性。該原則是否禁止各人挑戰警方通知的有效性，作為抗辯理據？

- 終院裁決：本案有別於鄒幸彤另案，法庭容許被告以抗辯方式挑戰警方通知的效力，因通知有效性是罪行的必要元素

③警方通知能否有效地要求提供，在國安法頒布或實施細則附表5制定前已存在的資料？

- 終院裁決：是，警方可要求提交早於國安法頒布前已存在的資料，無論資料何時出現，均必須提交

鄒幸彤母親在庭外表示，「希望世界會變得更好，大家要堅持善良」。勝訴的鄧岳君（右）則說「大家要做個合情合理合法、善良正直的人」。