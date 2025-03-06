桌球大獎賽次日賽事戰至凌晨　主辦方安排免費接駁巴 (08:08)

賽事昨晚踏入第二日，尾場分別是北愛爾蘭選手艾倫對英格蘭選手占美羅拔臣，以及中國選手斯佳輝對伊朗選手賀辛。據賽事網頁顯示，兩場原定晚上8時半開始，最終艾倫對占美羅拔臣的賽事約9時半開始，近12時結束，另一場則晚上10時許開始。

啟德體育園昨（5日）指，已與活動主辦方協調，若賽事於深夜凌晨後才結束，觀眾除可使用沿太子道的通宵巴士服務外，園方與活動主辦方會安排交通離開啟德體育園到旺角區。

居住葵涌的陳先生約晚上11時45分離開，因另一日早上有事做，否則亦會留至比賽結束，離場時見場館內約半數座位有人，被問到有否看到免費接駁巴士的資訊，他稱未見相關提示。陳先生又指，自己長期有觀看桌球比賽，認為主辦方的時間安排是有問題，舉例下半段比賽7點半開始，「你還要接場，打多一場的話，基本上都會錯過所有的交通工具」，建議如上半段賽事提早會較好。

觀眾董先生亦指，建議賽事提早至6時半開始，這樣或可在凌晨12時結束賽事。其友人李先生則說，認為座位安排應改進，舉例他買VIP票，購票時不能選擇看第一枱還是第二枱，一般在其他地方看比賽都能選，「但這邊是來一個先來後到的順序，然後票價又是一樣的，我覺得這不太合理」。

主辦方昨指會在比賽結束後約30分鐘內，安排免費接駁巴士接載觀眾，從啟德青年運動場上落客區往旺角上海街近朗豪坊。記者12時許到青年運動場外的免費接駁巴士站觀察，僅數名觀眾到站，因有比賽尚未結束，接駁巴士需待所有比賽結束才可開出，該數名觀眾最終決定自行離開。