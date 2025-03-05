鄭雁雄：香港發展要把握五個關鍵詞　對香港內聯外通優勢高度重視 (22:10)

鄭雁雄昨日參與港區人大代表會議，指本港要把握制度優勢，堅定歷史自信，把因地制宜與、因制制宜結合起來，用好制度內涵，發揮制度紅利，激發新時代“一國兩制”的無窮魅力。另要改革創新，他指香港歷來在變局中打開新局、在變數中實現著數，是典型的香港經驗；在危機中抓住機遇、在挑戰中絕處逢生，就是典型的獅子山精神。他續指本港要把握高質量發展，在國家開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動、推進「人工智能+」等行動中，香港具有獨特優勢和有利條件，要在協同國家建設現代化產業體系中轉型升級。

鄭雁雄又指出，中央對香港內聯外通優勢高度重視，要梳理好百年來城市經濟發展路徑和經驗，抓住香港所長、國家所需的交匯點，在融入中成就香港、貢獻國家。同時，他指要做到防御風險，強調防風險須與抓發展同抓、與講機遇同講、與幹實事同幹，一以貫之、持之以恒。

鄭雁雄強調，今年是香港加快由治及興進程的關鍵一年，港區全國人大代表要當好建設香港、發展香港的運動員、局中人、實幹家、引領者，擔當起推動香港由治及興的歷史使命及主體責任。