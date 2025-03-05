黎智英案︳國安法生效後曾向Mark Simon提制裁　黎認「粗心」重申無意尋求制裁 (18:39)

辯方今午針對2020年《港區國安法》實施前後的事情覆問。據辯方展示的資料，2020年6月10日，黎智英接受自由亞洲電台（RFA）訪問稱，若美國和歐洲國家「唔係淨係得個講字」，願制裁中國，當局可能會「water down（淡化）」法例的影響。辯方問，黎是否有意在《國安法》實施後尋求制裁，以淡化法例的影響？黎回應謂，「當然沒有」，重申在《國安法》實施後鼓吹制裁是犯法。

此外，同年7月15日，Mark Simon向黎智英發信息稱，時任美國國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel關注黎是否不欲美國和香港斷絕關係。當時黎覆Simon，美國撤銷本港特殊地位做法正確，可迫使中國「更易滿足美國要求」，又提及「制裁中國以阻止其打壓香港」。

黎智英早前作供時提到，曾任職《華爾街日報》的Mary Kissel為他的朋友。黎今在辯方覆問下補充，他跟Kissel相識逾15年，「每年我都會在她生日那天送花給她」，直至對方離開《華爾街日報》為止。

辯方另問，黎智英為何在上述訊息提及制裁？黎答：「我不知道為什麼，就是這麼粗心。」法官李素蘭聞言後問，粗心是什麼意思？黎說，他知悉在《國安法》下，制裁是「危險字眼」，因此形容自己粗心。審訊明續，辯方繼續覆問黎智英。