明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案｜警供稱於羅湖站爆炸案檢兩遙控爆炸裝置　載過千克炸藥 (17:54)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（5日）在高院第64天審訊。外籍警司盧秉善以專家證人身分作供，表示就明愛醫院事件檢獲一枚土製炸彈，羅湖港鐵站事件檢獲兩個遙控爆炸裝置，後者載有過千克炸藥，可導致多人傷亡的「精密襲擊」。警司估計爆炸裝置透過遙控操作，利用熱力引發高溫，而不是直接爆炸。

控方傳召爆炸品處理課警司盧秉善作供，講述2020年1月27日明愛醫院及2月2日羅湖港鐵站炸彈事件。他於事發日凌晨3時前往明愛醫院男廁，發現廁格喉管破裂、牆身熏黑，現場遺下一支有殘餘物的玻璃樽、碎片和燒焦電池，相信一枚硝酸鹽土製炸彈曾引爆。他稱殘餘物驗出硝酸鉀和糖，能產生火焰和煙霧，估計裝置運作前載有500至1000克的炸藥，當刻無充分發揮反應，剩下殘餘炸藥。

盧秉善稱，土製炸彈以電力遙控啟動，而非點燃引線，不是市面常見的裝置；因男廁內沒有易燃物品，炸彈無直接爆炸，而是產生高溫和煙霧，有機會引發攝氏1200度高溫，造成人身傷亡。控方展示被告李嘉濱手機搜出的照片，顯示廁格旁邊有膠袋和電線包裹的疑似裝置；他表示，若案發時見到照片，會判斷相中物品為簡易爆炸裝置。

針對羅湖炸彈事件，盧秉善當日下午5時接報前往羅湖站月台，發現兩個「無線電遙控簡易爆炸裝置」，現場遺下燒毀後的痕跡。他稱其中一個玻璃樽已燒毀和融化，另一個玻璃樽完好無缺；兩者均連接電池、SIM卡和電源開關掣，各載有1000克炸藥，包括硝酸鉀、硫磺和鋁粉，在火焰測試出現猛烈爆炸。

他表示，炸藥成份和商業用途的閃光粉相似，但當中混合硫磺，較少出現在商業產品；假設硫磺混合妥當，可發揮更大威力。他估計兩個爆炸裝置可引發高溫，導致人命傷亡和財物受損，但單憑爆裂引致傷亡的可能性不大。聆訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反恐條例

上 / 下一篇新聞