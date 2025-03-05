運輸工涉謀殺女兒　專科醫生供稱女童徵狀吻合被劇烈搖晃後傷勢 (17:48)

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日在香港謀殺女童梁雅思。控方讀出兩名醫生的證供，第一位是時任瑪嘉烈醫院神經外科駐院醫生洪思樂，洪的證供指於2020年7月18日，同日女童昏迷後被轉送往瑪嘉烈醫院，由於電腦掃描顯示女童腦膜下有出血，腦壓較高，故洪與另一名醫生為女童進行開顱降腦壓手術。洪認為女童有大量急性硬腦膜下血腫，懷疑是搖晃嬰兒綜合症，並指傷勢不可能因女童從一米高處跌落地所致。

另一名為時任瑪嘉烈醫院的眼科副顧問醫生陸上允，陸的證供指他於2020年7月21日曾為女童檢查眼睛，發現女童的眼底內有出血、呈現「一撻撻」血跡，一般由交通意外、高空墜下或搖嬰所致，如果是因搖嬰所致，可以是一次地大力搖晃或多次持續地搖晃。

控方另傳召法醫郭嘉琪上庭作供，郭供稱她於2020年8月3日為女童進行解剖，她分析女童的死因是頭部受傷連帶支氣管肺炎，郭解釋女童的頸部無法支撐她的頭部，當女童被人搖晃時，她的頭部會圍繞身體的中軸旋轉，造成頭部損傷，女童被解剖時腦內有水腫，腦組織大部分壞死；支氣管肺炎則是常見的併發症，可能因為長期昏迷、身體不能走動或使用人工吸呼器所致。

控方又問，女童的兩邊大腿內側都有「又啡又黑」的瘀傷，該些瘀傷會否因為手指的按壓所造成。郭回應，女童的瘀傷吻合她被人用手抓緊大腿所致，從瘀傷的顏色判斷，女童應該是在入院之前受到瘀傷。郭認同女童受到瘀傷的可能情况是她被人用抓緊雙腿、臉朝下及大力搖晃所致。郭作供完畢，控方明日傳召一名兒科專家醫生作供。