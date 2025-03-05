城大開辦商業人工智能碩士課程　學者稱香港應主力發展AI應用 (17:02)

至於政府削減提供予8大的撥款。馬建稱，課程理念與政府發展方向一致，相信不受影響。他說削撥款，大學便要自力更生賺錢，而招收碩士生屬開源之一。至於會否調高碩士課程學費，他指調學費需作平衡，「收高了，但你可能申請的人就少了」。

另外，城市大學下學年開辦全港首個商業人工智能理學碩士(MScAIB) 課程，每年學費36萬元，馬說該課程學費市場上屬「高端」，解釋課程旨在教授最新AI知識，又指目前開放申請不到一周，已有約200人報讀。

校方指，新課程首年收50人，申請人需具備資訊科技或商業背景。課程獲得阿里雲、浪潮卓數、微軟和Google等科技巨頭認可，並會派遣資深技術專家擔任特約教授，參與生成式AI、大語言模型及提示詞工程等前沿課程的教學。此外，合作機構亦會特別提供免費的AI軟件服務，讓註冊課程的學生使用，提升AI技術應用能力。