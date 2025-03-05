鄧炳強反駁陳文敏有關「7.21」裁決的專欄文章 斥偏頗誤導 (16:07)

鄧炳強在信中指，政府絕不認同文章說法，斥文章「罔顧事實、誤導讀者，令人以為法庭裁決不公」，指當局對文章予以譴責。

陳文敏在專欄文章評論法庭就林卓廷「7.21」案件的裁決，並提及「在這背景下，車站閘內非白衣人的聚集是被迫滯留還是蓄意聚集？是有共同目的作出暴力騷亂，還是只是擔心一己人身安全而作出的反應？法院低調處理白衣人有組織、有武器的非法行為，而只針對閘內人士的行為，這是事件的上集，還是只是事件的中場，而上集卻給遺忘了？」

鄧炳強指，陳文敏的說法絕非事實，又指法庭清楚指出，本次林卓廷案的重點關乎另一批在付費區內的人士的行為，指閉路電視及公開的視像顯示一些在閘內人士擲水樽及用雨傘去襲擊付費區外的白衣人，「在法理上，明顯地除了由白衣人引發的暴動外，另一場由閘內人士引發的暴動在元朗站發生，而7名被告都是在付費區內參與集結的一員，無論他們用任何辯解或藉口，都是他們在付費區內集結在先，而那非法集結其後演變為暴動。」

鄧炳強信件全文:保安局長鄧炳強回應《明報》專欄文章