明愛病人獲錯誤安排固體餐鯁喉亡　院方稱醫護溝通有問題 (15:31)

明愛醫院行政總監關慧敏說，該病人患有高血壓及認知障礙，今年2月起轉食糊餐，2月28日因肚脹及未能大便而入院。病人入院初期要禁食，其後情况好轉，可進食流質食物；至3月3日，醫生評估其情况有改善，指示「DAT（Diet As Tolerated）」，即病人可進食平時的膳食。一名年資約4年、曾在當值期間照顧該病房的護士，錯誤指示一名修讀第5年的護士學生，為病人餵食一般的固體正餐，學護在過程中小口餵食，初時病人可吞咽，但之後咳嗽，學護隨即匯報情况。

關慧敏續說，醫護先用喉管吸走異物及分泌物，同時給予病人氧氣、以面罩協助呼吸，並施以心外壓；醫護之後為病人插喉協助呼吸，其時發現喉嚨有食物殘渣，並用鉗子夾走，病人最終搶救無效，同日下午1時半證實離世。

被問到醫生撰寫醫囑時，是否有列明病人要進食的餐單，關慧敏說，醫生巡房時，護士亦會在旁，醫護會討論病人的治療計劃，膳食亦是當中要考慮的項目，強調今次屬個別例子，會透過根源調查委員會報告考慮如何作完善。至於涉事的學護事發時是否受監督，她指出，護士學生進行臨牀工作時，均由護士團隊提供支援，該學生收到指示後餵食病人，過程中亦有觀察其嘴嚼及吞咽情况。

醫管局病人安全及風險管理總行政經理張偉文說，對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並已提醒前線醫護要覆核清楚病人的膳食安排，及在餵食過程中持續監察及評估病人情况。他續說，「DAT」指示已沿用多年，病人會因應其臨牀情况、經評估後獲發適合的膳食。