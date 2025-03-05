黎智英案︳曾6次與陳梓華會面　黎稱不知對方與「國際線」有關 (13:58)

辯方順時序覆問黎智英，指2019年9月8日，黎智英在《蘋果》發表專欄文章〈這是良知之戰〉，提到一名青年問「阿Sir，係咪跌咗良心？」之後遭警察「打到頭破血流」。就控方早前質疑黎虛構上述事件，辯方今展示《蘋果》在當年9月3日發表的報道〈旺角諷警「跌咗良心」 青年遭打穿頭〉；黎確認曾讀過上述報道，否認虛構青年被毆一事。

辯方其後集中就黎智英與「從犯證人」陳梓華其中3次會面提問，並引述陳指2019年11月第3次見面上，黎稱未來要結合街頭、議會和國際線力量，「推爆個政府」，黎盤問下表示忘記有前述對話。辯方問黎究竟有否跟陳談起國際線事宜，黎表示不知道陳與國際線有關，故從來不會是二人之間的話題。

辯方指出，黎最初指忘記2019年12月31日第4次會面的談話內容，盤問下改為承認有留意初選，有初選的計劃，「徒弟」李兆富有份尋找電子投票程式。黎今指不認為該會面是否有與陳梓華談論初選；2020年7月12日初選完結後陳感謝黎為初選所做的一切的信息，黎指只供參考，他無份安排他人參選。

辯方問黎説有留意初選的意思是什麼？黎稱自己是李兆富與處理網上投票的人之間的「中間人」。法官杜麗冰留意到黎從陳收到參選名單後回覆「我們要努力說服他們」，即黎涉初選？黎否認，指他與參選人屬同一陣營。有關翌月台灣的第5次會面，黎指劉祖廸有機會談及國際線，但陳梓華從不涉及此話題。辯方問為何劉出席會面？黎認為當時是勇武派組織起來，避免越界的好時機。