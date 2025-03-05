私家車撞律政中心更亭　印度裔司機找弟頂包判囚1年半　弟囚10個月 (14:03)

被告為辛格梓洋（25歲、印度裔，報稱工程師）、辛格梓龍（27歲、印度裔，報稱運輸工人），2人是兄弟。辛格梓龍承認「危險駕駛」、「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」、「被取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛未領牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「發生意外以致其他東西受到損害後沒有停車」、「沒有報告涉及損害的意外」罪。

同案被告簡馬弗（22歲、巴基斯坦裔、運輸工人）不認罪受審，4月28日裁決。

黃官稱，該車完全失控，意外對律政中心設施造成破壞，所幸沒公眾人士身處入口，保安也沒受傷。黃官說，辛格梓龍為主腦，利用手足之情來使弟弟「頂包」，罪責較重；弟弟則沒想過後果就參與經策劃的犯罪行為。

案情指，辛格梓龍2023年7月28日早上約7時駕駛載着簡馬弗及印度裔男子X的私家車，突然衝上行人路，撞向律政中心保安更亭。車上人士乘的士逃到紅磡家維邨外停車場。辛格梓龍返回住所，再帶同已換上他案發時所穿衣物的弟弟到停車場。弟弟及簡乘的士返回案發現場附近，弟弟向警員自稱肇事車輛司機。簡及辛格梓龍分別於同月29日及31日自首。閉路電視拍攝到案發過程，法證人員在司機位的安全氣袋發現辛格梓龍的基因。