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醫管局總行政經理與夫盜竊罪成申終院上訴證明書被拒　官質疑說法新瓶舊酒 (13:23)

曾出席疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏與任骨科醫生的丈夫，於2022年在超市偷取海膽等逾1600元食物，兩人前年被判盜竊罪成後不服定罪上訴，但被高院駁回上訴。兩人向高院申請上訴至終院的證明書，法官今日（5日）開庭考慮雙方陳辭後，指上訴方稱原審裁判官錯誤將假設事項當成事實，墮入思維陷阱，惟法庭認為上訴方只是包裝其說辭，由於不涉及重大且廣泛的法律觀點，即日頒令拒絕向上訴方批出證明書。

兩名上訴的申請人為趙名宇及莊慧敏，前年4月，趙及莊在裁判法院被判罪成後，原審裁判官梁雅忻判兩人各罰款5000元。高院暫委法官姚勳智早前就上訴裁決指，案中證據充分及有二人的招認，原審裁判官的裁決正確，遂駁回二人之上訴，維持原判。

上訴方與答辯方律政司均採納其書面陳辭內容。姚官考慮雙方的陳辭理據後，指上訴方提出原審裁判官處理特別事項時，將兩人的口頭招認假設成事實，從而判斷兩人有否受警方不當影響下作出非自願招認，惟原審裁判官之後沒有摒棄這假設事項，反而將假設事項當成事實來作出裁決，墮入思維陷阱；律政司則指，原審裁判官沒有裁定兩人有否口頭招認，高院處理上訴時駁回相關議題，上訴方是重新包裝其說辭後再提上訴。

姚官續指，兩名申請人被捕後曾有口頭招認，但其後在補錄口供及警方會面時均有招認。法庭認同律政司的說法，認為上訴方所謂認知性假設已在高院上訴時處理，上訴方只是包裝其說辭，況且已有案例說明應如何處理特別事項的爭議，原審裁判官沒有違反案例的要求。由於上訴方所提出的議題不涉及重大且廣泛的法律觀點，故拒絕向上訴方批出證明書。

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