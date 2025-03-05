市值3.6億冰毒嵌加熱板由墨西哥進口本港　海關截獲拘3男 (13:22)

海關毒品調查科署理高級監督曾建邦指，販毒集團將冰毒裝嵌在大型加熱板內，企圖在驗貨時避過海關人員，運送毒品時亦先將毒品運到新界偏遠倉庫，儲存一段較長時間「過冷河」，當認為安全時才將毒品運到市區，直接供應買家。今次行動已成功搗截大量毒品流入本地市場。

海關港口及海域科港口管制課監督賴恩寧表示，海關透過風險評估及情報分析，鎖定一個來自墨西哥報稱載有加熱板的20呎海運貨櫃。根據紀錄，由墨西哥進口加熱板並不常見，而且中北美洲是毒品主要來源地，於是扣留作進一步檢查。關員於上月10日在海關葵涌驗貨場檢驗該批貨物，當打開貨櫃發現內有80塊加熱板，並發覺加熱板表面有重新装嵌痕迹，拆開發現面層有一塊隔熱棉，再翻起檢獲一塊用錫紙包裝內有白色晶體的可疑物品，經快速毒品測試，結果對冰毒呈陽性反應。相信販賣集團將冰毒以錫紙包裝，整齊收藏在加熱板內，企圖令人誤以為是其中的部件，意圖避過執法人員檢查。關員最終在80塊加熱板內共檢獲680公斤冰毒．估計市值約3.6億元。

海關毒品調查第二組指揮官郭俊雅稱，當日即場拘捕一名準備提取該貨櫃清關的67歲男司機。經調查貨物將會運到元朗一物流倉儲存，隨即展開監控遞送行動，直至上周六（3月1日），物流倉收到客人指示將貨物送到荃灣一工廈，關員經部署後貨物被送到工廈地下停車場，當時在場沒有人簽收貨物，至周一（3日）下午5時，關員發現一名45歲報稱司機的男子將貨物搬運到隔離的倉庫，立即採取行動，將該名男子拘捕，稍後再於同日晚上在荃灣拘捕另一名涉案報稱從事物流業的35歲男子，經初步調查他負責操控貨物流向及收貨過程。兩名在荃灣被捕男子將會控以販運危險藥物罪名。

海關於今年頭兩個月，共緝獲837公斤冰毒，較去年同期上升逾4倍，數量是接近去年全年的7成。