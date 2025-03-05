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2025年3月5日星期三
明愛醫院發生醫療事故 一名長者身亡 疑涉人為溝通失誤致餵錯食物
(12:57)
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明愛醫院發生醫療事故，院方今日（5日）下午兩時半見記者交代事故。據了解，事件涉一名因腸塞需接受手術的長者，懷疑因人為溝通失誤，導致餵錯食物予患者。消息指，患者已離世。
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