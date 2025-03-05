桌球大獎賽首日賽事未完場就清場　羅淑佩致歉認情况不理想　主辦與體育園「磨合有問題」 (12:19)

世界格蘭披治桌球大獎賽昨（4日）在啟德體藝館展開，但賽事在昨晚11時許未完場時，觀眾就被要求離場。文體旅局長羅淑佩認為情况不理想，指是主辦單位昨晚要求觀眾提早離場，又指事件涉及主辦單位與體育園「磨合有問題」，料因交通考慮而決定清場，但她認為體育園區附近的通宵交通絕對足以滿足當時在場觀賽的數十名球迷的需求。羅為事件向受影響球迷致歉。
羅淑佩說，今次比賽屬計分賽，球手「寸土必爭」，比賽所需時間較難預計，昨首場賽事時間較預期長，令尾場賽事延遲開始，最終至午夜仍未結束。被問究竟主辦方抑或啟德體育園決定要求觀眾離場，她指主辦方屬舉辦賽事的主要角色，不過體育園作為場地管理者亦有角色及提供意見，又說桌球並非時常會舉辦的項目，認為雙方有「少少磨合」屬可以理解。
羅淑佩認為，主辦方及園方有需要加強溝通，局方與體育園會汲取和總結經驗，令體育園啟用初期的磨合問題及不理想的情况不會再次發生。她又說，留意到主辦單位已提出補償方案，讓昨晚觀眾兌換今明兩日任何場次同等票價的可售門票作補償，並會確保今起所有入場觀眾可在賽事完結後才離場。
羅淑佩又說，賽事主辦方與體育園一直就比賽時間及安排緊密溝通，事前已理解比賽有機會舉行至深夜，可視乎實際情况及需要加時，惟要收取額外場租，指出體育園已有方案處理活動超時。她亦指出，今次要求觀眾提早離場主要涉及交通問題，考慮到比賽完結時港鐵或已結束服務等，強調保安問題及會否影響居民等並非今次事件中主要考慮。
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