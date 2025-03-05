桌球大獎賽首日賽事未完場就清場　羅淑佩致歉認情况不理想　主辦與體育園「磨合有問題」 (12:19)

羅淑佩說，今次比賽屬計分賽，球手「寸土必爭」，比賽所需時間較難預計，昨首場賽事時間較預期長，令尾場賽事延遲開始，最終至午夜仍未結束。被問究竟主辦方抑或啟德體育園決定要求觀眾離場，她指主辦方屬舉辦賽事的主要角色，不過體育園作為場地管理者亦有角色及提供意見，又說桌球並非時常會舉辦的項目，認為雙方有「少少磨合」屬可以理解。

羅淑佩認為，主辦方及園方有需要加強溝通，局方與體育園會汲取和總結經驗，令體育園啟用初期的磨合問題及不理想的情况不會再次發生。她又說，留意到主辦單位已提出補償方案，讓昨晚觀眾兌換今明兩日任何場次同等票價的可售門票作補償，並會確保今起所有入場觀眾可在賽事完結後才離場。

羅淑佩又說，賽事主辦方與體育園一直就比賽時間及安排緊密溝通，事前已理解比賽有機會舉行至深夜，可視乎實際情况及需要加時，惟要收取額外場租，指出體育園已有方案處理活動超時。她亦指出，今次要求觀眾提早離場主要涉及交通問題，考慮到比賽完結時港鐵或已結束服務等，強調保安問題及會否影響居民等並非今次事件中主要考慮。