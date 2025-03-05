明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

啟德體育園青年場跑步徑及乒乓球場明起開放預訂 (10:58)

啟德體育園陸續開放租用體育設施，從明天（6日）開始，會員每天早上7時可預訂未來10日內可供租用的設施。據體育園手機程式，首階段開放啟德青年運動場的9條戶外跑步徑及2個室内乒乓球場，跑步徑每節預訂上限300人。體育園已開放讓用戶查看本月5至16日的租用情况，最早可預訂本周五（7日）的時段；至於3月8日、10日、12日暫未開放租用，該3日為全港學界精英足球比賽四強賽、季軍賽及決賽與決賽。

今早（5日）10時起，用戶可透過查看11日內設施租用情况。體育園亦公布場地租用條款，14歲或以下人士需透過家長或監護人的會員戶口登記為附屬會員，每個戶口最多只可登記兩名附屬會員，並需共享同一戶口的租用限額。每日合共最多租用3個時段，但不可於同一時段內租用多於1項設施；同日繁忙時段的設施亦只限租用1個時段。

另外，租用者必須在使用設施前15分鐘，親身抵達場館客戶服務櫃檯，透過體育園應用程式的個人定位功能，或動態二維碼簽到。如租用時段開始後仍未簽到，將視作放棄使用，不獲改期或退款；條款列明嚴禁非法轉售設施使用權，一旦發現園方有權終止會員租用權，而工作人員會按時巡查租用者是否在場使用設施，可能要求出示設施租用證明，但暫未提如何驗證使用者身分，需否核對身份證。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園

上 / 下一篇新聞