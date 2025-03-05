啟德體育園青年場跑步徑及乒乓球場明起開放預訂 (10:58)

今早（5日）10時起，用戶可透過查看11日內設施租用情况。體育園亦公布場地租用條款，14歲或以下人士需透過家長或監護人的會員戶口登記為附屬會員，每個戶口最多只可登記兩名附屬會員，並需共享同一戶口的租用限額。每日合共最多租用3個時段，但不可於同一時段內租用多於1項設施；同日繁忙時段的設施亦只限租用1個時段。

另外，租用者必須在使用設施前15分鐘，親身抵達場館客戶服務櫃檯，透過體育園應用程式的個人定位功能，或動態二維碼簽到。如租用時段開始後仍未簽到，將視作放棄使用，不獲改期或退款；條款列明嚴禁非法轉售設施使用權，一旦發現園方有權終止會員租用權，而工作人員會按時巡查租用者是否在場使用設施，可能要求出示設施租用證明，但暫未提如何驗證使用者身分，需否核對身份證。