兩會｜政府工作報告涉港澳部分提「深化國際交往合作」　續提堅定不移貫徹一國兩制 (09:58)

國務院總理李強於全國人大會議開幕時發表新一份政府工作報告。相比去年的政府工作報告，文本中涉及港澳的部分特別提及，要支持香港和澳門「深化國際交往合作」。另外今年政府工作報告港澳部分亦加入「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序」的字眼，取代去年的「堅持依法治港治澳」。
今年政府工作報告港澳部分繼續提及要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，以及支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。
2024年政府工作報告提及港澳部分：
我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。
2025年政府工作報告提及港澳部分：
我們要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。