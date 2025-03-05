兩會｜政府工作報告涉港澳部分提「深化國際交往合作」　續提堅定不移貫徹一國兩制 (09:58)

今年政府工作報告港澳部分繼續提及要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，以及支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2024年政府工作報告提及港澳部分：

我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2025年政府工作報告提及港澳部分：

我們要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。