夏寶龍在北京接見港澳人大代表 籲「積極反映民意、建言獻策」 (23:07)

港區全國人大代表團長馬逢國會後表示，夏寶龍期望各人大代表，尤其支持特區政府在由治及興的過程中發展香港經濟，做好民生工作。

港澳辦發稿提到，希望香港、澳門的全國人大代表，全力支持特首及特區政府依法施政，「加快推動」香港由治及興和澳門經濟適度多元發展，為保持港澳長期繁榮穩定，助力強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。

港區全國人大代表團在與夏會面後發稿，指代表團今日進行了首次團會，討論各代表今年的人大建議，期望能在及後時間能總結出代表團建議。馬逢國表示，夏寶龍對方對港區人大代表過去一年「在方方面面的工作給予了肯定」，並期望各人大代表能繼續盡心盡力履職。

全國人大常委會委員李慧琼形容，人大代表是「推動者、參與者、監督者及貢獻者」，不單要監督政府，還需要努力做好推動角色，指近來香港股市暢旺，是受惠於中央支持，隨着互聯互通不斷深化以及更越來越多新股上市，希望能帶動港股交投能維持穩定，對庫房有實質貢獻。