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入境處拘8名菲籍黑工及1名懷疑僱主　其中一黑工為現役家傭 (21:59)

入境處早前鎖定一間位於葵涌一棟工業大廈內的物流公司，今日（4日）展開拘捕行動，拘捕8名非法勞工及1名懷疑僱主。7男1女非法勞工全部為菲律賓籍，介乎34至60歲，其中6人持「行街紙」，被捕前已提出免遣返聲請，全部申請不獲接納；餘下兩人以家庭傭工身分來港。至於被捕懷疑僱主是一名51歲香港居民。據了解，涉案兩名家庭傭工中，一名男子已經超過逗留期限，另一名女子為現職家傭。

入境處特遣隊副指揮官蕭家輝指，截獲涉案非法勞工時，他們正進行包裝及搬運工作，處理將要寄到菲律賓的貨物，入境處人員於現場檢獲鎅刀及封箱膠紙等工具。調查顯示，涉案黑工透過同鄉及朋友介紹得到這份工作，收取日薪200至300元，現金出糧。入境處會繼續調查，不排除有更多人被捕。

根據調查，被捕本地人是上址負責人，入境處正調查他是否知道自己聘用不可受僱的人。暫時得知涉案8名黑工透過介紹得到工作，相信不涉及中介公司，會繼續調查。8名黑工來港約5至6年，於涉案公司工作約2至3天，暫時沒於他們身上檢獲虛假身分證明文件。

蕭指，不少僱主為節省薪金，鋌而走險聘請非法勞工，以外用現金出糧可以避過追查。蕭強調入境處會繼續打擊非法勞工罪行，任何人在決定聘用僱員前，必須採取一切切實可行步驟以確定有關僱員是可合法受僱。

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