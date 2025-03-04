科技大學創校校長吳家瑋逝世　享年87歲 (19:17)

吳家瑋於1988年至2001年出任科大校長。科大校董會主席沈向洋深表哀悼，讚揚吳兼具宏大願景與強大執行力，以堅定不移的信念領導創立科大，在香港正值知識經濟轉型的關鍵時期，將大膽的願景成功轉化為一所引領開創性研究、創新以及影響全球的世界級學府，形容吳的離去屬科大、香港以及全球學界的巨大損失，相信他「創造而不複製」的理念將永遠激勵後人。

科大校長葉玉如亦對吳的離世深感難過，葉曾於於1993年至2001年期間與吳家瑋共事，讚揚吳高瞻遠矚，致力以科研推動香港轉型，而且一直追求卓越、延攬學術專才、設計前沿課程、推動跨學科協作及積極發展具前瞻的研究，為科大奠下堅實基礎。

吳家瑋的兒子、科大教授吳德愷就透過科大表示，代表家人感謝各界的關懷和支持，讚揚其父親一直以智慧、仁慈和致力創新求變的精神啟發他人，而且博學多才、畢生追求和平，重視人文主義，深信他的精神將永遠留在大家心中。

吳家瑋亦曾出任多項公職，包括香港政府策發會等多個委員會成員，亦曾獲中央政府任命為港事顧問，隨後成為香港特別行政區預委會和籌委會委員，1998年成為全國政協委員，又曾獲金紫荊星章以及英女皇頒授的大英帝國司令勳章等。2001年辭去科大校長職務後，吳繼續出任科大名譽校長和高級顧問。