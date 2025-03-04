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母嬰健康院電閘壓死女保安　工程顧問：不應手動操作　保安員指涉事電閘「成日壞、壞得密」 (18:40)

油麻地母嬰健康院2022年8月15日發生致命意外，43歲女保安員魏玉筠遭倒塌的電動鐵閘壓中不治，事後其僱主和4間工程公司被票控，案件今（4日）在觀塘裁判法院續審。涉案電閘工程顧問供稱，意外發生前，他「唔知」以手動方式操作該閘會否招致倒塌風險，但認為不應以手動方式操作。工程顧問又重申，相信電閘設計和審批過程符合標準。

控方證人、油麻地母嬰健康院時任保安員雷志榮早前供稱，意外發生前，涉案電閘已失靈數天，需改用人手操作，並形容該閘「成日壞、壞得密」。

另一控方證人、「奧雅納─莫特麥克唐納顧問聯營（AMMJV）」時任總工程師溫錦璇今日接受辯方盤問時指，涉案電閘由Build King Construction Limited和SK Ecoplant Co. Ltd組成的聯營（BSJV）設計，再經由AMMJV審批；惟AMMJV審批電閘設計其間，他尚未「在位」，因此不清楚公司審批電閘設計時，有否顧及以人手操作該閘的風險，

與此同時，溫錦璇指出，他從同事和相關資料得悉，涉案電閘「正常係用電嘅運作模式」，只有維修時才應由維修人員以手動操作。溫亦重申，相信電閘的設計和審批過程符合「各方面標準」，又提到電閘承建商曾就電閘操作，向保安公司給予口頭簡報或訓練。審訊明續。

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