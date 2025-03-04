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男子涉13次強姦親生女及拍攝私處　事主約十年後報警揭發 (18:32)

一名「全職爸爸」涉自女兒12歲起多次強姦對方，因而被控13項強姦罪及一項非禮罪。被告否認全部控罪，案件今（4日）於高院開審。控方讀出開案陳詞，指事主疑曾遭被告拖出客廳性侵，又被迫在泳池摸對方下體。事主因怕遭被告教訓及沒人相信她，在約10年後才敢報警。

被告N. P. S.（58歲，報稱無業）被控於2011年3月至2019年8月期間，分別在上水及元朗的不同住宅單位13次強姦X；另被控於2014年6月至2016年8月期間的某日，在元朗游泳池​猥褻侵犯女子X。

承認事實指，女子X生於1999年，被告生於1967年。控方開案陳辭提及，X案發時與被告、母親、妹妹、弟弟同住，一家人多次搬家。母親工作養家，被告則照顧家人。2011年至2019年，X被指最少在家中遭強姦13次，被告涉在X睡覺時直接入睡房強姦她，有時更會把睡夢中的X拖到客廳侵犯。其中一次事件更在X祖母家中的露台發生。X事發時不敢動，又怕被告會打她。

被告又涉在游泳池捉住X的手，迫她隔着泳褲觸摸他的下體；被告也隔着泳衣觸摸X的下體。其後X升讀大專院校時曾，搬到學校宿舍居住，2021年畢業後搬回家中，當時被告將X飼養的天竺鼠連籠摔到地上，X於是將此事及遭性侵的經歷告訴男友，並在社工的協助下報警。被告2021年6月29日被捕，在警誡下說：「我冇做過。」

警方在被告的電腦中發現一些拍攝到女性私處的照片，X憑相中私處的色素痣及家中床單，認出被拍攝的人是自己，而她本來不知有這些照片。

X今以視像方式作供，稱案發時沒將事件告訴母親及其他人，是因為害怕沒人相信她。她說在遭性侵時，其他家人大多在睡覺。

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