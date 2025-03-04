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康橋之家前院長張健華被入稟破產　稱不熟法律程序冀法庭勿頒破產令 (17:17)

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華涉2014年與一名智障女院友非法性交，院友母親入稟區院向張健華等3名被告索償，並入稟高院要求頒令張健華破產。當中要求頒令張健華破產的案件今（4日）於高院聆訊，聆案官黃健棠將案件押後至4月29日再處理，以待張就區院案件申請上訴許可和暫緩執行賠償的判決出爐。張自稱因不熟悉法律程序而未能對破產呈請作出回應，認為若法院現時頒破產令不適當。

根據高院文件，遭呈請破產者為張健華，債權人與非法性交案的女事主同名，由其母親代表入稟。

在區院索償案中，法官早前裁定張健華和康橋之家須向原告方賠償約119萬元，當中七成、即約83.6萬元由張承擔。

債權人的代表律師指，是次呈請建基於區院案件，債權人的文件已齊備，但張沒提出反對破產呈請，包括沒存檔反對誓章，因此債權人要求法庭頒下破產令。

張健華稱，因沒法律代表而不懂處理有關反對破產呈請的程序，認為自己「遭律師欺負」。他認為法庭應待區院案件頒下判辭後才作決定，因為現時頒下破產令不穩妥。他指若區院案件的上訴許可被駁回，就會一直上訴至終審法院，以維護自己的權利。

黃官指，雙方可選擇讓破產官處理此案，也可繼續讓聆案官處理此案，但需押後待區院案結果出爐。黃官對張說，法庭今一定不會頒破產令，着他「稍安毋躁」。雙方終同意先押後案件。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 康橋之家

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