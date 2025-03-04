康橋之家前院長張健華被入稟破產　稱不熟法律程序冀法庭勿頒破產令 (17:17)

根據高院文件，遭呈請破產者為張健華，債權人與非法性交案的女事主同名，由其母親代表入稟。

在區院索償案中，法官早前裁定張健華和康橋之家須向原告方賠償約119萬元，當中七成、即約83.6萬元由張承擔。

債權人的代表律師指，是次呈請建基於區院案件，債權人的文件已齊備，但張沒提出反對破產呈請，包括沒存檔反對誓章，因此債權人要求法庭頒下破產令。

張健華稱，因沒法律代表而不懂處理有關反對破產呈請的程序，認為自己「遭律師欺負」。他認為法庭應待區院案件頒下判辭後才作決定，因為現時頒下破產令不穩妥。他指若區院案件的上訴許可被駁回，就會一直上訴至終審法院，以維護自己的權利。

黃官指，雙方可選擇讓破產官處理此案，也可繼續讓聆案官處理此案，但需押後待區院案結果出爐。黃官對張說，法庭今一定不會頒破產令，着他「稍安毋躁」。雙方終同意先押後案件。