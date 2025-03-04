逾1500商舖配合盛事三月提供優惠　旅發局料今年訪港旅客人均消費5500元 (17:11)

本港去年迎來4500萬訪港旅客，旅發局預測今年有4900萬旅客，較去年升10%；人均消費5500元、平均逗留時間為3.2晚。

本月舉行的盛事包括於香港藝術館展出來自法國橘園美術館及奧賽博物館52件珍藏畫作的塞尚和雷諾阿的世界、香港藝術節、世界格蘭披治桌球大獎賽、LIV Golf 香港站、畢加索：與亞洲對話、ComplexCon Hong Kong、HKwalls街頭藝術節、香港打吡大賽、Art Central、巴塞爾藝術展香港展會、以及香港國際七人欖球賽。

旅發局表示，會與LIV Golf合作於香港站賽事的每日開賽儀式融入非遺醒獅表演，並於「觀眾村」加入香港主題布置與地道美食等，另亦於亞博館舉行的ComplexCon Hong Kong現場，特設港人集體回憶的特色體驗區，包括重塑中式宴會及屋邨街坊麻雀耍樂場景。

新一份《財政預算案》提出，政府會繼續在世界各地宣傳和推廣香港作為盛事之都，吸引更多旅客來港，並提升他們在港的旅遊體驗。旅發局表示，本月內會與逾40位來自不同國家地區的KOL及名人合作，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋逾1000萬粉絲，當中包括「世一」桌球手卓林普、內地男歌手張遠、英國欖球名宿Ryan Wilson及印尼畫家Eva Alicia等。

此外，旅發局亦與小米合作，借助智能手機和電視等渠道，推廣「香港盛匯超級三月」活動，同時於愛奇藝、騰訊視頻等主流手機應用平台上宣傳，預計可接觸全國受眾將逾2億。至於海外宣傳，旅發局亦在英國倫敦、澳洲悉尼的主要車站和地標，設置「香港盛匯超級三月」大型戶外廣告。

隨著啟德體育園上周六（1日）正式開幕，旅發局說會於社交平台，詳細介紹前往體育園的公共交通安排，包括各口岸巴士路線、北角碼頭往啟德的渡輪班次，並以地圖顯示體育園附近交通配套如停車場、的士站等；亦會精選啟德區內10大打卡熱點及好去處，以及介紹區內美食及購物體驗，並提供優惠資訊。