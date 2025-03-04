民政總署試推「聯廈聯管」　無法團大廈或需由業主個別與物管公司簽約 (17:22)

油尖旺民政事務處向區議會提交文件，指民政總署計劃於2025年上半年，在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的試驗計劃，該區選址在界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶。民政處亦指，將邀請具備豐富地區網絡，擁大廈管理或相關經驗的非政府組織，就計劃遞交報價及建議書，按報價及建議書作出甄選，獲選的非政府組織將獲委聘在該區推行試驗計劃。

獲委聘的非政府組織需提供五項服務，包括協助有興趣參與計劃的大廈，舉行服務使用者諮詢會議，並邀請當區區議員參與；當有超過一幢目標大廈同意參與計劃時，協助有關大廈按相關法例及大廈公契的規定採購「聯廈聯管」服務、監察已推行「聯廈聯管」的大廈，並每月提交報告匯報管理狀況等。

服務亦包括協助有興趣參與試驗計劃的法團，按《建築物管理條例》召開會議討論及議決參與計劃，如法團管委會停止運作、未成立法團則需協助成立或先恢復法團運作。

地委會界區議員劉柏祺會上提問，關注區內不少「三無大廈」，並無法團及管理公司，「較難找到所有業主出來」，會否因此對參與計劃有影響。委任議員楊子熙則關注，如大廈未能趕及成立法團，但已聘請到管理公司會如何合作，以及計劃會否資助添置閉路電視等設備。

油尖旺民政事務專員余健強回應稱，如「三無大廈」的公契容許，可將有關資料轉交承辦機構去考慮，不會排除有「三無大廈」的參與。

高級聯絡主任（大廈管理）莫婉玲補充，如大廈未有法團，或所有業主需個別與物管公司簽訂合約以及購買第三者保險，獲委聘的組織會提供相關協助。她又指，計劃不會為參與的大廈在日常管理方面直接提供資助，如業主在大廈的維修等需要資助的話，屋宇署或市建局有資助計劃可提供協助。