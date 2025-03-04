明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

民政總署試推「聯廈聯管」　無法團大廈或需由業主個別與物管公司簽約 (17:22)

油尖旺區議會今日（4日）討論該區的「聯廈聯管」試驗計劃，以協助區內「三無大廈」和舊式單幢樓宇，共同聘用一間物管公司聯合管理。會上有區議員關注無法團的「三無大廈」如何參與計劃，會否向參與大廈提供資助。當區民政處表示，不會就參與計劃大廈提供日常管理的直接資助，暫時無法成立法團的大廈或需業主與物管公司等個別簽約。

油尖旺民政事務處向區議會提交文件，指民政總署計劃於2025年上半年，在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的試驗計劃，該區選址在界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶。民政處亦指，將邀請具備豐富地區網絡，擁大廈管理或相關經驗的非政府組織，就計劃遞交報價及建議書，按報價及建議書作出甄選，獲選的非政府組織將獲委聘在該區推行試驗計劃。

獲委聘的非政府組織需提供五項服務，包括協助有興趣參與計劃的大廈，舉行服務使用者諮詢會議，並邀請當區區議員參與；當有超過一幢目標大廈同意參與計劃時，協助有關大廈按相關法例及大廈公契的規定採購「聯廈聯管」服務、監察已推行「聯廈聯管」的大廈，並每月提交報告匯報管理狀況等。

服務亦包括協助有興趣參與試驗計劃的法團，按《建築物管理條例》召開會議討論及議決參與計劃，如法團管委會停止運作、未成立法團則需協助成立或先恢復法團運作。

地委會界區議員劉柏祺會上提問，關注區內不少「三無大廈」，並無法團及管理公司，「較難找到所有業主出來」，會否因此對參與計劃有影響。委任議員楊子熙則關注，如大廈未能趕及成立法團，但已聘請到管理公司會如何合作，以及計劃會否資助添置閉路電視等設備。

油尖旺民政事務專員余健強回應稱，如「三無大廈」的公契容許，可將有關資料轉交承辦機構去考慮，不會排除有「三無大廈」的參與。

高級聯絡主任（大廈管理）莫婉玲補充，如大廈未有法團，或所有業主需個別與物管公司簽訂合約以及購買第三者保險，獲委聘的組織會提供相關協助。她又指，計劃不會為參與的大廈在日常管理方面直接提供資助，如業主在大廈的維修等需要資助的話，屋宇署或市建局有資助計劃可提供協助。

相關字詞﹕編輯推介 三無大廈 民政總署

上 / 下一篇新聞